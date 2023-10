Robbie Williams: So hat er mehr als zehn Kilo verloren

Die Schattenseiten des Ruhms

Bereits der Trailer hat es in sich. Williams spricht darüber, wie er einen «Nervenzusammenbruch vor Tausenden von Menschen» erlitten habe. Die frühe Karriere mit Take That sei schwierig gewesen: «Ich war das Zentrum der Welt der Popkultur. Ich hatte das Gefühl, dass ich immer mehr von mir preisgab, bis zu dem Punkt, an dem man sich selbst nicht mehr wiedererkennt.» Williams traurige Erkenntnis: «Wenn man im Rampenlicht steht, kann man niemandem vertrauen.» Beruflich erlebte er unglaubliche Erfolge, privat ereichte er seinen Tiefpunkt. Von 2006 bis 2009 kämpfte Williams mit einer sozialen Angststörung, die ihn drei Jahre lang ans Haus gefesselt hat. Der vierfache Vater hat zudem bereits darüber gesprochen, dass er sich 2007 in eine Entzugsklinik begab, nachdem er Speed, Acid, Heroin, Kokain und «herzzerreissende» Mengen verschreibungspflichtiger Medikamente eingenommen hatte.