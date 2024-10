Robbie Williams: Tochter Teddy weiss über seine Drogensucht Bescheid

«Deshalb fasst Papa diese Dinge nicht an»

Dann fährt sie fort: «Es gibt Dinge, die in unserem Leben zur Sprache kommen. Wir führen sehr altersgerechte Gespräche über die Geschichte ihres Vaters und darüber, was er durchgemacht hat und was wir als Paar durchgemacht haben, und ich glaube nicht, dass wir je davor zurückschrecken.» Sie würden immer mit Bedacht an solche Themen herangehen. «Ich glaube, bei uns zu Hause sind wir sehr ehrlich, und Teddy weiss, dass ihr Vater Alkoholiker und drogenabhängig ist – und deshalb fasst Papa diese Dinge nicht an.»