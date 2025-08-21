Robbie Williams überrascht mit Gary-Barlow-Collab auf neuem Album

Williams blickt mit dem Album auf die musikalische Ära zurück, die ihn selbst geprägt hat: den Höhepunkt des Britpop 1995, als Oasis, Pulp und Blur die Charts dominierten. «Ich war musikalisch eine Weile ein bisschen orientierungslos, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte», sagte Williams laut «Sky News» bei dem Launch–Event. «Ich habe in den letzten 15 Jahren viel zurückgeschaut. Mit diesem Album wollte ich von vorne anfangen und von dort weitermachen.»