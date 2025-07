Robbie Williams und Spice Girls feiern Oasis zum Tour-Auftakt

Spice Girls mit nostalgischem Gruss

Williams ist nicht der einzige Star, der den Gallagher–Brüdern vor ihrem historischen Auftritt im Principality Stadium in Cardiff den Rücken stärkt. Auch die Spice Girls meldeten sich zu Wort und teilten einen Clip in ihrer Instagram–Story. Darin zu sehen: die legendären Brit Awards von 1997. Damals rief Mel C (51) von der Bühne: «I just wanna say, Liam, come and have a go if you think you're hard enough!», zu deutsch: «Ich will nur sagen, Liam, komm und versuch es, wenn du denkst, dass du hart genug bist!»