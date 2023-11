Robbie Williams verrät: So kam es wirklich zur Trennung von Take That

Robbie Williams (49) verrät, was hinter seinen Trennungen von Take That und Ex–Freundin Geri Halliwell (51) steckt. In der Netflix–Doku «Robbie Williams», die seit dem heutigen 8. November abrufbar ist, spricht der Sänger über seine turbulente Vergangenheit. Das erfahren Fans in der vierteiligen Miniserie.