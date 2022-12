Robbie Williams: Wie er heute über seinen Streit mit Take That denkt

Robbie Williams (48) hat sich in einem Interview über seinen Ausstieg bei Take That und seinen nachfolgenden Streit mit Gary Barlow (51) erinnert. Im Gespräch mit dem Moderator Scott Mills von BBC Radio 2 berichtet der Sänger: «Ich glaube ich war mitten drin in einem Nervenzusammenbruch, mein erster von vielen.»