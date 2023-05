Robbie Williams zeichnet lustige Diät-Comics

In einem dieser skurrilen Comics spielt er offensichtlich auf das strenge Diät-Programm an, das er sich zur Vorbereitung auf seine diesjährige Tournee auferlegt hat. Auf der Zeichnung ist eine Siegertreppe abgebildet, wie man sie von Sportveranstaltungen kennt, mit spindeldürren weiblichen Strichmännchen auf den drei Stufen. Darüber prangt der ironische Titel des Werks, «She came first at the Ozempics» («Sie wurde Erste bei den Ozempischen Spielen»).