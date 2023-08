Robert De Niro: Der wilde Stier und späte Vater wird 80

Späte Erfolge, spätes Glück und viel zu frühe Trauer

Im Dramen-Fach war er aber selbstredend immer noch zu sehen, wurde etwa 2012 dank seiner Rolle in «Silver Linings» für einen Oscar (Nebendarsteller) nominiert. Weitere Rollen in den vergangenen Jahren, in denen De Niro altersbedingt zunehmend zum namhaften Nebendarsteller avancierte, gab es in «American Hustle» sowie «Joy - Alles ausser gewöhnlich». Im Jahr 2019 und mit 76 Jahren feierte De Niro gar seinen bis dato grössten kommerziellen Hit - wenn auch in einer eher kleinen Rolle: Der ungemein düstere Comic-Film «Joker» mit Joaquin Phoenix (48) in der Titelrolle spülte über eine Milliarde US-Dollar ein - der einzige Film mit De Niro, der diese Schallmauer bislang zu durchbrechen vermochte.