Robert De Niro: Einbrecherin will seine Weihnachtsgeschenke stehlen

Robert De Niro (79) muss kurz vor Weihnachten einen Schreckmoment verkraften: Bei dem Schauspieler wurde eingebrochen. Wie die «New York Post» und «ABC7 New York» unter Berufung auf die Polizei berichten, hat sich eine Einbrecherin am frühen Montagmorgen Zugang zu seinem Haus in der Upper East Side in Manhattan verschafft. Als die Polizisten die Frau dort antrafen, war sie gerade damit beschäftigt, Weihnachtsgeschenke unter dem Baum zu stehlen.