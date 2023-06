Robert De Niro erhält Stadtschlüssel von New York City

Der 79-Jährige hatte kürzlich auch noch etwas anderes zu feiern. Vor zwei Monaten ist er noch einmal Vater geworden. Die Mutter seiner jüngsten Tochter ist seine Freundin Tiffany Chen, mit der sich der Schauspieler gerade bei der Eröffnung des Tribeca Film Festivals in New York zeigte. Es war bereits der zweite Auftritt des Paares nach der Geburt seiner Tochter Gia Virginia am 6. April. Im Mai genossen sie im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes einen gemeinsamen Party-Abend.