Robert De Niro freut sich sehr über Al Pacinos Vaterschaft

«Ich freue mich sehr für ihn.»

Robert De Niro, seit Mai ebenfalls abermaliger Vater im hohen Alter, bringt dem unerwarteten Baby-Glück seines Kollegen grosses Verständnis entgegen und scheint dessen Seniorenvaterschaft in mildem Licht zu betrachten. Bei einem Besuch in der NBC-Sendung «Today» am gestrigen 1. Juni überbrachte er höchstpersönlich die Nachricht über die Geburt von Al Pacinos mittlerweile viertem Kind.