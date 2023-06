Robert De Niro: Mit Freundin beim Tribeca Film Festival

Er im Anzug, sie im Cocktailkleid

Am Mittwochabend (7. Juni) betraten sie den roten Teppich in New York und posierten für die Fotografen, wobei Tiffany Chen ernst in die Kameras blickt. De Niro, der das Film Festival mitbegründet hatte, trug an dem Abend einen locker sitzenden Anzug und ein Poloshirt. Tiffany Chen, die laut «Daily Mail» 45 Jahre alt ist, wählte ein schwarzes Cocktailkleid und einen beigefarbenen Cardigan.