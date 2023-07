Leandro arbeitete ebenfalls als Schauspieler

Leandro stammt US-Medienberichten zufolge aus der Beziehung der 51-jährigen Schauspielerin mit dem Künstler Carlos Mare. Auf Instagram schreibt sie an ihren verstorbenen Sohn weiter: «Du wurdest so sehr geliebt und geschätzt und ich wünschte, die Liebe allein hätte dich retten können. Es tut mir so leid, mein Baby.» Am Ende des Posts heisst es: «Ruhe in Frieden und im ewigen Paradies, mein lieber Junge.»