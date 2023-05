Robert De Niro und Tiffany Chen: Baby-Auszeit bei Party in Cannes

Der Film erzählt von der Mordserie an Mitgliedern der Osage Nation, die durch das auf ihrem Land entdeckte Öl in den 1920er Jahren in Oklahoma reich wurden. Scorsese hat den Film zusammen mit dem Drehbuchautor Eric Roth (78, «Dune») geschrieben und produziert, während DiCaprio, der zum wiederholten Mal mit dem Filmemacher zusammenarbeitet, auch als ausführender Produzent an dem Film beteiligt ist.