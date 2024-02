Robert De Niro zwischen Vaterfreuden und Trauer um verstorbenen Enkel

Das traurige Thema Enkelkind

Beim Thema Enkelkinder kommt De Niro jedoch nicht umher, eine grosse Familientragödie anzusprechen. Im vergangenen Jahr verstarb sein Enkel Leandro Rodriguez, das einzige Kind seiner ältesten Tochter Drena, mit nur 19 Jahren an einer Überdosis. Im Gespräch mit «People» erinnert sich De Niro daran zurück, was damals in ihm vorging. So habe er diese Nachricht zunächst gar nicht glauben können, als man sie ihm mitteilte: «Es war ein Schock, ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren könnte.»