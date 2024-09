Robert De Niros Appell nach 81. Geburtstag: «Umarme das Alter»

In einem früheren Interview mit dem «Guardian» im Oktober 2023 betonte der «The Irishman»–Darsteller auf sein fortgeschrittenes Alter angesprochen, dass er jetzt mehr über Zeit nachdenke. Insbesondere darüber, wie «jede Sache im Leben wichtiger wird». De Niro: «Alles, was ich tue, ist zeitlich relevant. Was auch immer ich in zwei Jahren tun möchte, sollte ich besser denken, jetzt zu tun.»