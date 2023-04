Auch in seiner Familie werden seine Einstellungen kontrovers diskutiert

Zwei seiner zehn Geschwister äusserten sich zur Kandidatur kritischer als Ehefrau Cheryl Hines. So sagt seine jüngere Schwester Kerry Kennedy (63), die 1988 das Robert F. Kennedy Center for Human Rights gründete: «Ich liebe meinen Bruder Bobby, aber ich teile oder befürworte seine Meinung zu vielen Themen nicht, einschliesslich der COVID-Pandemie, Impfungen und der Rolle von Social-Media-Plattformen bei der Überwachung falscher Informationen. Es ist auch wichtig anzumerken, dass Bobbys Ansichten sich nicht in der Mission oder Arbeit unserer Organisation widerspiegeln oder diese beeinflussen.» Der jüngste Bruder Doug Kennedy (56) ist Korrespondent des FOX News Channels und meint: «Jeder (in der Familie) liebt ihn und erkennt sein Talent. Nicht jeder stimmt mit seinen Positionen überein.»