Robert Habeck: Ex-Vizekanzler wird Moderator an Berliner Theater

Mit dem Berliner Politiktheater hat er in den vergangenen Jahren seine Erfahrungen gesammelt. Jetzt wechselt der Ex–Wirtschaftsminister, Ex–Grünen–Chef und ehemalige Vizekanzler Robert Habeck (55) ans Berliner Ensemble. An der renommierten Bühne wird Habeck künftig in unregelmässigen Abständen einen «Sonntagssalon» zu aktuellen politischen Themen moderieren, wie das Haus und er selbst auf Instagram bekannt gegeben haben. Angedacht sind Diskussionen «jenseits der tagespolitischen Aufgeregtheit», wie es in der offiziellen Ankündigung der Gesprächsreihe heisst.