Robert Pattinson und Suki Waterhouse gemeinsam zurück im Rampenlicht

Pattinson gilt als in der Öffentlichkeit eher zurückhaltend in privaten Dingen. Waterhouse schwärmte im Juli aber in der britischen «Vogue» von ihrem Partner. Der Schauspieler sei bei der Geburt dabei gewesen, «und wie alle Väter war er sehr nervös, aber für jemanden, der ein ziemlich ängstlicher Mensch ist, war er sehr ruhig.» Pattinson sei «der Vater, den ich mir gewünscht habe» und sie fügte an: «Ich meine, ein Vater und seine Tochter? Es ist eine echte Liebesgeschichte.»