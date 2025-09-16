Robert Redford im Alter von 89 Jahren gestorben

Mehr als nur ein Schauspieler

Redford war nicht nur als charmanter Leinwandstar berühmt, sondern auch als Oscar–prämierter Regisseur, dessen Filme oft dazu beitrugen, dass die USA sich selbst und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen besser verstehen konnten. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen «Zwei Banditen», «Der Clou» und «Jenseits von Afrika». Für sein Regiedebüt «Eine ganz normale Familie» erhielt er den Oscar. 2002 wurde er mit dem Ehrenoscar für sein Lebenswerk geehrt.