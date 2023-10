Robert und Carmen Geiss: Liebevolle Worte zum 29. Hochzeitstag

Robert Geiss: «Eine perfekte Beziehung»

Das Paar gab sich vor genau 29 Jahren, am 30. Oktober 1994, in Las Vegas das Jawort. «Die Liebe zu dir löst so viel Glück und Freude in mir aus. Es braucht viel Zeit, um eine perfekte Beziehung aufzubauen», schwärmt der Unternehmer weiter.