Robin Williams: Seine Kinder erinnern an den verstorbenen Schauspieler

Vor acht Jahren starb Schauspieler Robin Williams (1951-2014) durch Suizid. Seine Kinder erinnerten deshalb am Donnerstag (11. August) an den «Good Will Hunting»-Star. «Papa, an deinem achten Todestag erinnere ich mich daran, wie unglaublich freundlich und froh du warst. Ich vermisse dich zutiefst, du wundervoller, haariger Mann und heute werde ich dein Leben feiern. Liebe dich so so sehr», schrieb sein Sohn Zachary Williams (39) bei Twitter.