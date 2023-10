Robin Williams' Tochter: KI-Nachbildungen ihres Vaters «verstören» sie

Robin Williams, ein Oscar–prämierter Schauspieler und Komiker, starb 2014. «Ich habe bereits gehört, dass KI seine ‹Stimme› dazu brachte, zu sagen, was die Leute wollen, und obwohl ich es persönlich verstörend finde, gehen die Auswirkungen weit über meine eigenen Gefühle hinaus», so Zelda Williams demnach weiter. «Lebende Schauspieler verdienen die Chance, mit ihren Entscheidungen Figuren zu erschaffen, Zeichentrickfilmen ihre Stimme zu leihen, und ihre menschliche Energie und Zeit in das Streben nach Performance zu stecken.»