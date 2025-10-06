Rock am Ring: Festival für 2026 in Rekordzeit ausverkauft

Rock am Ring findet 2026 von 5. bis 7. Juni statt. Wie gewohnt werden sich die Festivalbesucherinnen und –besucher am Nürburgring in der Eifel versammeln. Die Veranstalter haben an diesem Montag ein wichtiges Update gegeben: «Rock am Ring 2026 ist ausverkauft!», heisst es in einem Instagram–Post. Und : «Noch nie zuvor ging's so schnell – ihr habt Geschichte geschrieben. Die Vorfreude, nächsten Juni mit 90.000 von euch auf der Rennstrecke zu stehen, ist unbeschreiblich. Ihr seid der Ring!»