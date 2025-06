«Rock am Ring»-Knaller: Linkin Park werden 2026 Headliner

2025 im Zeichen des Doppel–Jubiläums

Zunächst aber geht das aktuelle Spektakel weiter, das in diesem Jahr Doppel–Jubiläum hat: «Rock am Ring» feiert sein 40–jähriges Bestehen, das Schwesterfestival «Rock im Park» sein 30–jähriges. Beide finden wie gewohnt zeitgleich statt. Mit dabei sind etwa: Rise Against, Bullet For My Valentine, Weezer, The Prodigy und Powerwolf.