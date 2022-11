Die Toten Hosen exklusiv bei beiden Festivals

Die Toten Hosen treten kommendes Jahr in Deutschland ausschliesslich bei Rock am Ring und Rock im Park auf. Frontmann Campino (60) sagte dazu: «Es ist ja kein Geheimnis, dass die beiden Stätten des Zwillingsfestivals zu unseren absoluten Lieblingslocations gehören, wo wir zusammen mit den Leuten im Lauf der Jahre legendäre Schlachten geschlagen haben. Wir haben mit den Fans gerade einen fantastischen Sommer erleben können und freuen uns jetzt umso mehr, dass wir die Gelegenheit bekommen, nächstes Jahr auf geschichtsträchtigem Boden, allen, die noch eine weitere Runde mitfahren möchten, genauso wie allen Neueinsteiger, nochmal das volle Programm an Tote-Hosen-Wahnsinn servieren zu können. Macht euch bereit!»



Rock am Ring findet kommendes Jahr am Nürburgring in der Eifel, Rock im Park am Zeppelinfeld in Nürnberg statt. Erwartet werden mehr als 160.000 Musikfans.