Rock am Ring und Rock im Park: Neue Acts für die Jubiläumsausgaben

Zuvor wurden unter anderem die Metal–Legenden von Slipknot als erste Headliner für die Jubiläumsausgaben im kommenden Jahr verkündet. Auch sie haben 2025 etwas zu feiern, denn vor 25 Jahren erschien ihr Debütalbum «Slipknot». Bring Me The Horizon standen vorab ebenfalls bereits als Headliner fest. Danach wurde bekannt, dass The Prodigy, Rise Against, Falling In Reverse, Spiritbox, In Flames oder Heaven Shall Burn bei Rock am Ring und Rock im Park 2025 auf den Bühnen stehen werden. Zu den weiteren, offiziell bestätigten Acts zählen etwa: Skillet, Frank Turner & The Sleeping Souls, Poppy, Airbourne, Tocotronic, Powerwolf, Beatsteaks, K.I.Z., SDP oder Olli Schulz & Band.