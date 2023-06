Rock im Park/Rock am Ring 2023: Alle Infos zu den Zwillingsfestivals

So hält das Line-up von Rock im Park am Freitag (2. Juni) K.I.Z., Kings of Leon, Papa Roach, Evanescence oder Kontra K bereit. Am Samstag machen Machine Gun Kelly, die Toten Hosen, Bring Me the Horizon, Sum 41 oder Bullet for My Valentine das Zeppelinfeld unsicher. Am Sonntag werden dann die Foo Fighters, Limp Bizkit, Rise Against, Apache 207 oder Giant Rooks erwartet.