Rock-Legende Alice Cooper kommt für sechs Konzerte nach Deutschland

Alice Cooper (75) tourt im kommenden Jahr durch Europa und macht auch in Deutschland Halt. In insgesamt sechs deutschen Städten steht die Musik–Legende auf der Bühne. Los geht es am 12. Juni in Hamburg. Weitere Stationen sind Northeim (22.6.), Nürnberg (1.7.), Dresden (2.7.), Butzbach (4.7.) und Breisach (6.7.)