Rock & Roll Hall of Fame: Cher und Mariah Carey sind nominiert

Für eine der diesjährigen Nominierten kommt das Angebot jedoch offenbar zu spät. Cher sagte im Dezember 2023 bei ihrem Besuch in der «Kelly Clarkson Show», dass sie eine Nominierung der Rock & Roll Hall of Fame ablehnen würde. «Nicht einmal für eine Million Dollar wäre ich jetzt dabei», so die Sängerin wörtlich. Sie schien sich über ein fehlendes Angebot in der Vergangenheit geärgert zu haben – schliesslich hat sie in jedem der letzten sieben Jahrzehnte mindestens eine Nummer–Eins–Single verzeichnen können. Das gelang neben ihr nur den Rolling Stones, so Cher. Sie fuhr fort: «Es braucht vier von ihnen, um wie ich zu sein.» Die Sängerin könne heute auf die Hall of Fame verzichten. «Ich werde meine Meinung nie ändern», sagte sie.