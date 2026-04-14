Rock & Roll Hall of Fame: Diese Musiker werden 2026 aufgenommen

Die Rock & Roll Hall of Fame hat am Montagabend ihre Mitglieder des Jahrgangs 2026 bekannt gegeben. Phil Collins, Oasis, Billy Idol, Sade, Iron Maiden und weitere Künstler werden in einer Zeremonie am 14. November aufgenommen.
«Höchste Auszeichnung der Musikwelt»
Ryan Seacrest und Lionel Richie verkündeten die neuen Mitglieder in einer «American Idol»–Folge zum Thema Rock & Roll Hall of Fame. Zu den 2026 in der Kategorie «Performer» Aufgenommenen gehören demnach Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Wu–Tang Clan und der verstorbene Luther Vandross. Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah , MC Lyte und Gram Parsonswerden mit dem Early Influence Award geehrt. Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller und Rick Rubin werden mit dem Musical Excellence Award ausgezeichnet, Ed Sullivan erhält den Ahmet–Ertegun–Preis.
Die Aufnahmezeremonie der Rock & Roll Hall of Fame 2026 wird am 14. November im Peacock Theater in Los Angeles stattfinden und soll im Dezember auf ABC und Disney+ abrufbar sein.
«Die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame ist die höchste Auszeichnung der Musikwelt», betonte der Vorsitzende John Sykes in einer Pressemitteilung, wie etwa «The Hollywood Reporter» berichtete. «Wir freuen uns darauf, diese herausragenden Künstler bei der diesjährigen Zeremonie zu ehren – es wird eine unvergessliche Nacht werden.»
Phil Collins schon mit Genesis dabei
Um für die Hall of Fame in Betracht zu kommen, muss die erste kommerzielle Aufnahme mindestens 25 Jahre zurückliegen. Phil Collins, der im Januar seinen 75. Geburtstag feierte, wurde bereits 2010 mit Genesis aufgenommen und gehört nun zu den wenigen Musikern, die zweimal geehrt wurden. Nominiert waren dieses Jahr 17 Künstler, darunter auch New Edition, Pink, Shakira, The Black Crowes, Jeff Buckley, Mariah Carey, INXS, Melissa Etheridge und Lauryn Hill. Im vergangenen Jahr wurden unter anderem Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauper, OutKast, Soundgarden und The White Stripes aufgenommen.