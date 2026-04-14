Rock & Roll Hall of Fame: Diese Musiker werden 2026 aufgenommen

Phil Collins schon mit Genesis dabei

Um für die Hall of Fame in Betracht zu kommen, muss die erste kommerzielle Aufnahme mindestens 25 Jahre zurückliegen. Phil Collins, der im Januar seinen 75. Geburtstag feierte, wurde bereits 2010 mit Genesis aufgenommen und gehört nun zu den wenigen Musikern, die zweimal geehrt wurden. Nominiert waren dieses Jahr 17 Künstler, darunter auch New Edition, Pink, Shakira, The Black Crowes, Jeff Buckley, Mariah Carey, INXS, Melissa Etheridge und Lauryn Hill. Im vergangenen Jahr wurden unter anderem Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauper, OutKast, Soundgarden und The White Stripes aufgenommen.