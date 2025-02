Rocklegende Billy Idol kommt für vier Konzerte nach Deutschland

Konzert Nummer drei in Deutschland steigt am 29. Juni auf dem Kunst!Rasen am Bonner Rheinufer, ehe Idol am 2. Juli die Brita–Arena in Wiesbaden rockt. Für Fans, die nahe der Grenze zu Österreich wohnen, bieten sich gegebenenfalls noch zwei Termine im Nachbarland an: Am 4. Juli weilt der «White Wedding»–Interpret beim Clam Rock Festival in Klam. Bereits am 5. Juni tritt er beim Lovely Days Festival in Eisenstadt auf.