Rockmusiker Jackson Browne trauert um Sohn Ethan

Jackson Browne erklärte 2021 in einem Interview mit dem «Route Magazine», dass nach dem Tod von Major die Vaterrolle für Ethan sein «Hauptfokus» im Leben gewesen sei: «Ich hatte nur zwei Dinge, von denen ich hoffte, dass ich sie miteinander vereinbaren könnte: Songwriter sein und Vater sein.» In einem Interview mit «Tru Rock Revival» äusserte sich Browne 2022 voller Stolz über seinen Sohn: «Ethan ist ein grossartiger Vater. Er ist ein grossartiger Sohn, ein grossartiger Mann. Wenn ich ihn mit seinen Kindern sehe, macht mich das sehr stolz. Es gibt mir das Gefühl, dass ich in meinem Leben etwas wirklich richtig gemacht habe.»