Der legendäre Rock‹n›Roll-Pionier Jerry Lee Lewis ist tot. Der Musiker starb am Freitagmorgen im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Memphis im US-Bundestaat Tennessee eines natürlichen Todes. Das bestätigte sein Management in einer Mitteilung. Lewis zählte als letzter Lebender zu einer einmaligen Generation bahnbrechender neuer Musiker zu denen auch Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard oder Johnny Cash gehörten. Sein grösster Hit war der Song «Great Balls of Fire».