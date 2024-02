Rock‹n›Roll-Sänger Mojo Nixon stirbt mit 66 Jahren

Entertainen war sein Steckenpferd

Geboren wurde Mojo Nixon, der bürgerlich Neill Kirby McMillan Jr. hiess, im August 1957 in North Carolina. Er wuchs in Virginia auf, studierte Politik– und Geschichtswissenschaften an der Miami University in Oxford, Ohio und zog anschliessend vorübergehend nach England, mit dem Ziel, in der Punk–Musikszene erfolgreich zu werden. Nachdem er sich dort jedoch als Strassenmusiker in der Londoner U–Bahn über Wasser halten musste, zog es ihn zurück in die USA.