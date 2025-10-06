Rod Stewart hat keine Bucket-List: «Ich habe alles erreicht»

«Alle Dinge müssen enden»

Der Brite tritt in den kommenden Monaten im Rahmen seiner Abschiedstournee «One Last Time» auch in Deutschland auf. Doch der Musiker denkt noch lange nicht ans Aufhören. «Ich habe immer noch Spass am Musik machen. Ich liebe es. Das sieht man mir auch an, aber alles geht mal zu Ende», erzählte Stewart im Gespräch mit der «People».