Rod Stewart hat keine Bucket-List: «Ich habe alles erreicht»

Der berühmte Sänger Rod Stewart (80) hat gegenüber dem «People»–Magazin verraten, dass er mit seiner Karriere glücklich sei und keine Punkte mehr auf seiner «Bucket–List» offen habe. «Es gibt keine Wunschliste. Ich habe alles erreicht.»
Auf die Frage, ob er beim Super Bowl oder bei der Weltmeisterschaft auftreten möchte, antwortete Stewart, kein Interesse zu haben. «Ich habe auf dem Glastonbury–Festival performt und bin zufrieden damit.»
«Alle Dinge müssen enden»
Der Brite tritt in den kommenden Monaten im Rahmen seiner Abschiedstournee «One Last Time» auch in Deutschland auf. Doch der Musiker denkt noch lange nicht ans Aufhören. «Ich habe immer noch Spass am Musik machen. Ich liebe es. Das sieht man mir auch an, aber alles geht mal zu Ende», erzählte Stewart im Gespräch mit der «People».
Der Grammy–Preisträger, der in seiner Karriere über 100 Millionen Platten verkaufte, sprach auch über seine Zukunftspläne. «Ich werde bald ein Country–Album aufnehmen. Aktuell arbeite ich an einem anderen Original–Album.»
Stewart trinkt weniger Alkohol
Der Rocksänger ging auch darauf ein, wie er seine Stimme schützt. «Seitdem ich weniger Alkohol trinke, ist meine Stimme in exzellenter Verfassung. Sie ist seit mehr als einem Jahr ausgezeichnet.»
Stewart, der am 10. Januar seinen 80. Geburtstag feierte, enthüllte ausserdem, wie er sich sowohl körperlich als auch psychisch fit hält. «Ich habe Hobbys. Ich liebe es, Fussball zu gucken. Celtic Glasgow ist mein Lieblingsverein. Ich finde, alle Männer sollten ein Hobby haben.»