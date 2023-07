«Sie hat und wird mich weiterhin über das Leben lehren», sagte Stewart ausserdem über seine Schwester. Mary, die in einer Schottland-Flagge gehüllt zum Rod-Stewart-Megahit «Sailing» von ihrem Bruder ins Rampenlicht gebeten wurde, strahlte in den Armen ihres Bruders über das ganze Gesicht. Anschliessend wurde sie von ihm gebeten, sich in die Reihe der anderen Sängerinnen zu stellen, um mitzusingen. Die beiden Abschluss-Termine im berühmten Schloss von Edinburgh bildeten den Höhepunkt der ausverkauften Tournee von Rod Stewart durch sein Heimatland Grossbritannien. Stewart selbst wurde zwar in der Nähe Londons geboren, ist allerdings das Kind schottischer Zuwanderer und machte in seiner jahrzehntelangen Karriere nie einen Hehl um die Herkunft seiner Familie. Unter anderem gilt er als Edelfan des schottischen Fussball-Vereins Celtic Glasgow.