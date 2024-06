Rod Stewart scherzt: Bald wird David Beckham zum Ritter geschlagen

Neun Preise vergeben

Mit den King's Foundation Awards sollen Studierende, Lehrkräfte, Alumni und Partner der Stiftung geehrt werden. Insgesamt wurden am Abend neun Auszeichnungen verliehen. Die Stiftung bietet Bildungskurse an und leitet Sanierungsprojekte in ganz Grossbritannien, wobei sie sich an der langjährigen Ethik des Monarchen orientiert, im Einklang mit der Natur zu arbeiten.