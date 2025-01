Rod Stewart unterstützt zukünftig König Charles bei Charity-Arbeit

Mit seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für die Stiftung setzt sich der Rockmusiker in Zukunft unter anderem für Handwerk, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft ein. Nach der Ankündigung sagte Rod Stewart: «Wir freuen uns sehr, als Botschafter der King's Foundation an Bord zu kommen und freuen uns darauf, diese lohnende Sache zu unterstützen, insbesondere während eines so wichtigen Jahres für die Wohltätigkeitsorganisation.»