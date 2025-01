Rod Stewart wird 80: Der letzte Dandy des Rock‹n›Roll

Nach dem endgültigen Abklingen des Trends passte er sich mit zu nackter Brust getragenen quietschbunten Seidenanzügen und lose um den Hals baumelnden Krawatten den kühleren Looks der 1980er–Jahre an, rettete jedoch seinen mittlerweile ikonischen Strubbel–Vokuhila in die neue Zeit hinüber. In dieser Zeit seiner grössten Erfolge entwickelte er schliesslich jenen unverwechselbaren Rod–Stewart–Look, für den er bis heute berühmt–berüchtigt ist: Den Look eines umtriebigen Rockstar–Playboys, der anscheinend gerade bestens gelaunt einer wilden Champagner–Party auf seinem Hotelzimmer entstiegen ist und sich nun nach neuen Abenteuern umschaut.