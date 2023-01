«Ich freue mich so für euch beide», kommentiert Rod Stewart. Seine Frau Penny Lancaster (51) freue sich schon, das neue Familienmitglied kennenzulernen. Das Geschlecht hat die Tochter des Sängers zusammen mit ihrer Familie erfahren. In ihrer Instagram-Story ist der schöne Moment zu sehen: Der werdende Opa öffnet persönlich den Brief, in dem sich das Geschlecht des Kindes befindet. Seine Tochter scheint mit der Bekanntmachung zufrieden gewesen zu sein, sie freut sich sichtlich in dem kurzen Clip und schreibt dazu «Engagieren Sie @ sirrodstewart für die Enthüllung des Geschlechts!»