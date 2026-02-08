Rodel-Legende Georg Hackl nach Sturz aus Klinik entlassen

Zumindest bei einem der Schockmomente, die diesen Olympia–Sonntag in Cortina d'Ampezzo überschatten, darf aufgeatmet werden: Rodel–Legende Georg Hackl (59) hat die Klinik nach einem Sturz am Cortina Sliding Centre bereits wieder verlassen. Seine ausgekugelte Schulter konnte problemlos eingerenkt werden, eine Operation ist nicht erforderlich.
Wie die «Bild» zuerst berichtet hatte, war der dreimalige Olympiasieger am Sonntagmorgen am Eiskanal gestürzt und dabei auf seine Schulter geknallt. Der österreichische Nationaltrainer wollte das Training seiner Schützlinge beobachten. «Ich bin auf einen Weg gegangen und ein wenig hochgeklettert, um auf die Bahn zu gucken. Das ist ja mein Job. Dummerweise ist unter mir etwas weggebrochen und ich bin aus 1,80 Meter auch auf den Kopf gefallen», schilderte er dem Blatt. Zunächst befürchtete er das Schlimmste: «Ich habe mir mindestens die Schulter ausgerenkt, jetzt muss ich ins Krankenhaus.»
«Hatte Glück im Unglück»
Unter Berufung auf den österreichischen Verbandsarzt Stefan Neuhüttler berichtet aber unter anderem der «Tagesspiegel» jetzt, dass die Behandlung unkompliziert verlaufen ist. «Die Schulter wurde fixiert, Georg hat schmerzmildernde Medikamente bekommen und ist bereits wieder bei der Mannschaft», erklärt der Mediziner. Hackl selbst zeigt sich erleichtert und spricht von «Glück im Unglück». Er sei auf dem Weg zu seinem Beobachtungsplatz am Steg neben der Rodelbahn in eine Lücke geraten und knapp zwei Meter tief in einen Schacht gestürzt, wie er noch mal konkretisiert.
Dramatischer Tag in Cortina
Georg «Schorsch» Hackl ist mit drei Gold– und zwei Silbermedaillen der erfolgreichste Rodler der olympischen Geschichte. Sein Missgeschick war bei Weitem nicht der einzige Schreckmoment dieses Olympia–Sonntags. Die Abfahrt der Frauen wurde von einem schweren Sturz von Ski–Legende Lindsey Vonn (41) geprägt. Die Amerikanerin, die erst neun Tage zuvor einen Kreuzbandriss erlitten hatte und dennoch an den Start gegangen war, verlor während der Abfahrt die Kontrolle und stürzte schwer auf die Piste. Vonn musste per Helikopter abtransportiert werden. Ein Gesundheitsupdate steht noch aus.