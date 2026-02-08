Rodel-Legende Georg Hackl nach Sturz aus Klinik entlassen

Wie die «Bild» zuerst berichtet hatte, war der dreimalige Olympiasieger am Sonntagmorgen am Eiskanal gestürzt und dabei auf seine Schulter geknallt. Der österreichische Nationaltrainer wollte das Training seiner Schützlinge beobachten. «Ich bin auf einen Weg gegangen und ein wenig hochgeklettert, um auf die Bahn zu gucken. Das ist ja mein Job. Dummerweise ist unter mir etwas weggebrochen und ich bin aus 1,80 Meter auch auf den Kopf gefallen», schilderte er dem Blatt. Zunächst befürchtete er das Schlimmste: «Ich habe mir mindestens die Schulter ausgerenkt, jetzt muss ich ins Krankenhaus.»