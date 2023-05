Roger Waters spricht nach Kritik von «böswilligen Angriffen»

Der Musiker ist in den vergangenen Jahren mehrfach durch Israelkritik und antisemitische Äusserungen aufgefallen. Seine Tournee «This Is Not A Drill» sorgte bereits im Vorfeld in Deutschland für Unruhe. Die Stadt Frankfurt am Main wollte etwa wegen der Vorwürfe gegen den Musiker sein Konzert am 28. Mai absagen. Das dortige Verwaltungsgericht gab jedoch einem Eilantrag Waters' statt, sodass der Auftritt am Sonntag stattfinden wird.