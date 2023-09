Roger Whittaker: Florian Silbereisen und Patrick Lindner sagen Adieu

Am Montag, den 18. September 2023, erschütterte die Nachricht vom Tod von Roger Whittaker (1936–2023) die Musikwelt. Der Sänger war bereits am 13. September im Alter von 87 Jahren in Südfrankreich gestorben. Der in Kenia geborene Brite, der auch in Deutschland sehr erfolgreich war, hatte zuvor einen Schlaganfall erlitten.