Den beiden «Sommerhaus der Stars»-Teilnehmern Roland Heitz (65) und Janina Korn (39) liegen schwere Zeiten bevor: Beim ehemaligen «Schwarzwaldklinik»-Schauspieler wurde vor kurzem Prostatakrebs diagnostiziert. Am 28. Juni entfernten Ärzte ihm deswegen in einer Operation die sogenannte Vorsteherdrüse, wie das Paar in der «Bild»-Zeitung bekanntgab.