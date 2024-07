Roland Kaiser bekommt zum Bühnenjubiläum eigene Briefmarken

Besonderes Geschenk zu seinem 50–jährigen Bühnenjubiläum: Schlagerstar Roland Kaiser (72) bekommt eine eigene Briefmarken–Kollektion. «Als ehemaliger Telegrammbote in jungen Jahren hätte ich niemals geglaubt, dass mir die grosse Ehre zuteilwerden würde, anlässlich meines 50. Bühnenjubiläums eine eigene Sondermarke der Deutschen Post zu erhalten. Ich freue mich bereits heute auf den Tag, an dem ich zum ersten Mal einen Brief mit meiner eigenen Briefmarke in der Hand halten werde», freut sich der Sänger selbst laut Pressemitteilung über dieses Geschenk.