Roland Kaiser enthüllt: Diese Sache gibt ihm «Hoffnung und Richtung»

Ein Traum endet 2025

Ein Traum fürs kommende Jahr ist hingegen ausgeträumt, wie unlängst bekannt wurde: Ab 2026 wird es keine Live–Übertragungen seiner «Kaisermania» mehr im Fernsehen geben. Auf der offiziellen Website des Veranstalters heisst es seit Anfang des Monats: «Diese Entscheidung trafen der Künstler und sein Veranstalter gemeinsam, nachdem es in der Vergangenheit wiederholt Kritik an der TV–Tonqualität gegeben hatte. Während das Live–Erlebnis für das Publikum vor Ort stets ein musikalisches Highlight war, konnte dies im Fernsehen dagegen leider nicht in derselben Qualität vermittelt werden.»