Roland Kaiser kündigt besondere Tour zum Bühnenjubiläum an

Die Tour steht unter dem Motto «RK 50 / 50 Jahre - 50 Hits!». Los gehen soll es laut einer Mitteilung des Veranstalters Semmel Concerts am 26. Mai 2024 in Bad Segeberg. Es folgen im Juni Shows in Oberhof, Iffezheim, Hannover, Rostock, München und Wien. Im Juli sind vier weitere Auftritte in Aspach, Köln, Leipzig und Frankfurt am Main geplant.