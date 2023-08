Die Tour startet am 26. Mai 2024 in Bad Segeberg. Es folgen im Juni Shows in Oberhof, Iffezheim, Hannover, Rostock, München und Wien. Im Juli sind weitere Auftritte in Aspach, Köln, Leipzig und Frankfurt am Main geplant. «Ich freue mich schon sehr auf dieses besondere Jubiläum im kommenden Jahr mit euch», schreibt Kaiser in seinem Instagram-Beitrag.